Nach Chaos am Münchner Flughafen

Die Panne am Münchner Flughafen mit hunderten Flugausfällen soll umfassend aufgeklärt werden. Am Wochenende war eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich der Abflughalle gelangt. Daraufhin wurden Teile des Flughafens geräumt.