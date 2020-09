Nach dem Attentat im Dönerladen in Halle

Beim Anschlag am 9. Oktober in einem Döner-Imbiss in Halle ist ein Mann erschossen worden. Inhaber Cagac will den Imbiss nicht selbst weiterführen – er möchte seine zwei Mitarbeiter unterstützen, die den Angriff auf den Kiez Döner überlebt haben.

