Nach jahrelangem Streit im Höllental

Im Landkreis Hof in Oberfranken darf die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt gebaut werden, die Höllentalbrücke. Naturschützer hatten sich gegen den Bau stark gemacht, denn sie befürchten einen zu großen Eingriff in das sensible Ökosystem.

something 15.09.2020 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen