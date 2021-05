Nach Lockerungen an Pfingsten

In einigen Bundesländern wurde zum Pfingstwochenende gelockert. Neben Ferienwohnungen und Hotels wurde auch die Außengastronomie in Teilen Deutschlands geöffnet. In Hamburg führten die Öffnungen jedoch zu überschwänglichen Feiern.

