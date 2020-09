Nachhaltigkeit bei Fashion Week

Bei der Berlin Fashion Week präsentiert die Modewelt in dieser Woche ihre neusten Kreationen und Trends. Es gibt immer mehr Labels „made in Germany“, die auf Nachhaltigkeit setzen. Besucher können erfahren welche Rolle die Mode in Zukunft spielen kann.

