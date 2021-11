Nachlassender Impfschutz

Um die vierte Welle abzuschwächen, sollen vor allem Senioren Booster-Impfungen erhalten. In Hildesheim setzt das ein Impf-Team in Altenheimen direkt um. ZDF in begleitet das Team bei der Arbeit.

