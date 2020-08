Nachwuchs in der Wildtierstation

Im Tierschutzzentrum in der Nähe von Hamburg herrscht seit Wochen Hochbetrieb. Knapp 200 verletzte oder leidende Tiere brachten Spaziergänger, Landwirte oder Gartenbesitzer in diesem Jahr vorbei. Fast alle auf einmal in den vergangenen drei Wochen.

