Neue Busfahrer für Mainz

In vielen Branchen, die unter Fachkräftemangel leiden, sind Flüchtlinge als Azubis sehr willkommen. So auch bei den Mainzer Verkehrsbetrieben, die händeringend Busfahrer suchen. Fünf Geflüchtete aus Syrien sitzen mittlerweile am Steuer.