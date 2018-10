Nachrichten | heute - in Deutschland - Neue Diesel-Konzepte

In der Dieselkrise will die Bundesregierung das Steuer nun selbst in die Hand nehmen. Laut Arbeitspapier sollen die neuen Regeln für technische Nachrüstungen der Abgasreinigung schon Anfang 2019 in Kraft treten. Auch wenn die Finanzierung noch unklar ist.