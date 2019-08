Neue Notrufsäulen an Badegewässern

Künftig werden Notrufsäulen der Björn Steiger Stiftung nicht mehr nur am Straßenrand stehen, sondern auch an Badeseen und Badestränden. Dort können sie im Notfall Leben retten. Die ersten Solar-Notrufsäulen gibt es nun in Baden-Württemberg.

