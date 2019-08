Neuer Entwurf zum Mietendeckel

Nach heftiger Kritik an den Plänen der rot-rot-grünen Koalition zum Mietendeckel in Berlin hat heute die linke Bausenatorin Lompscher die entschärfte Version vorgestellt. Demnach liegen die Mietobergrenzen in den nächsten fünf Jahren bei knapp zehn Euro.

