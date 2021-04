Neuer Trend der Gastro Branche

Um sich in Zeiten der Corona Pandemie über Wasser zu halten, muss man in der Gastro-Branche kreativ werden. In Berlin boomt der Trend um Ghost-Restaurants. Es wird nur fürs Liefergeschäft gekocht, den Charme eines echten Restaurants gibt’s obendrauf.

1 min 1 min 06.04.2021 06.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.04.2022 Video herunterladen