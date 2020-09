Neuwahlen in Thüringen?

Der neu gewählte Ministerpräsident Thomas Kemmerich kündigte in einer Pressekonferenz an, dass die FDP-Fraktion in Thüringen die Auflösung des Landtags beantragen will. Damit sollen Neuwahlen herbeigeführt werden.

