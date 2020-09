Nordsee ohne Touristen

In diesen Tagen würde an der Nordsee der Ostertourismus anlaufen. Die Strände wären von Spaziergängern bevölkert, Ferienunterkünfte gut gefüllt. Nun aber gilt in Schleswig-Holstein ein Einreiseverbot für Touristen und sogar für Zweitwohnungsbesitzer.

something 1 min something 07.04.2020 Video verfügbar bis 07.04.2021 Video herunterladen