Oberhof bereitet sich auf Weltcup vor

Am Freitag startet der Biathlon Weltcup in Oberhof. In Pandemie-Zeiten sehen Vorbereitung und Training jedoch anders aus. Strenge Hygienemaßnahmen, wie Maskenpflicht, Corona Tests und ausbleibende Touristen sind eine Herausforderung.

