Von diesem Montag an werden die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in mehreren Bundesländern weiter gelockert. Zum Beipsiel dürfen in Niedersachsen Gaststätten wieder öffnen und in Nordrhein-Westfalen sind in Pflegeheimen wieder Besuche erlaubt.

Datum: 11.05.2020