Oh Tannenbaum

von Anna Katharina Hemer 11.12.2024 | 14:00 |

Insgesamt werden jedes Jahr rund 25 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft. Aber was kosten die Bäume in diesem Jahr? Und wie wird aus einem kleinen Winzling ein großer, stattlicher Tannenbaum?