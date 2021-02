Osnabrück testet kostenlos

Ab Montag können sich Menschen, die in Osnabrück leben oder arbeiten und viele Kontakte haben in einem städtischen Testzentrum kostenlos testen lassen. An vier Tagen in der Woche sollen bis zu 1500 Tests nach Terminvereinbarung durchgeführt werden.

