In Japan starten heute die paralympischen Spiele „Tokio 2020“. Bis zum 5. September treten 4400 Sportler in 22 Sportarten an. Die Zeremonie wird pandemiebedingt ohne Zuschauer stattfinden.

1 min 1 min 24.08.2021 24.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 24.08.2023 Video herunterladen