Park-Knigge gegen Vermüllung

Müll in den Berliner Parks – ein Dauerthema in der Hauptstadt. Die Corona-Krise hat das Problem noch verstärkt. Eine Berliner Initiative verteilt deshalb einen Park-Knigge in den Grünanlagen. In sechs Sprachen werden die wichtigsten Regeln erklärt.

