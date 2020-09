Parteien suchen Lösung

In Thüringen wollen am Abend Vertreter von Linken, Grünen und SPD mit der CDU über einen Ausweg aus der politischen Krise zu beraten. Bodo Ramelow (Linke) will sich erneut zur Wahl stellen, ihm fehlen aber vier Stimmen zur absoluten Mehrheit.

