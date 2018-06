Nachrichten | heute - in Deutschland - Patienten in Not

Zur Zeit beanspruchen 80.000 Menschen in Niedersachsen ambulante Pflegedienste. In 1.700 Fällen wurde die Pflege verweigert; auch Kündigungen wurden ausgesprochen. Grund: Den Pflegediensten fehlt das Personal. Die Lage ist so prekär wie nie zuvor!