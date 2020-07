PCB-Belastung in Herne

In Herne in Nordrhein-Westfalen gibt es eine Firma, die sich auf die Entsorgung von PCB spezialisiert hat. Die Anwohner haben Sorge, durch das PCB belastet zu werden. Deswegen will eine Bürgerinitiative, dass PCB-Tests durchgeführt werden.

something 2 min something 24.07.2020 Video verfügbar bis 24.07.2021