Personalprobleme bei Polizei in NRW

Über fünf Millionen Überstunden schiebt allein die Polizei in Nordrhein-Westfalen vor sich her. Die Einsätze häufen sich - wie bei Demonstrationen oder problematischen Fußballspielen. Trotz neuer Stellen ist laut Gewerkschaft keine Entlastung in Sicht.

