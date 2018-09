Nachrichten | heute - in Deutschland - Pferdeklappe: Hilfe für Tiere in Not

Seit einigen Jahren kümmert sich Petra Teegen aus Norderbrarup bei Flensburg um herrenlose Pferde. In Anlehnung an die „Babyklappe“ können Pferdebesitzer, die nicht mehr für ihr Pferd sorgen können, das Tier dort abgeben. Zur Not auch anonym.