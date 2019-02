Nachrichten | heute - in Deutschland - Pferdetraining für Kölner Rosenmontag

Pferde im Karneval sind Tradition, in Köln sind jedes Mal bis zu 500 Tiere am Start. Doch weil letztes Jahr beim Rosenmontagszug ein Pferd kollabierte, müssen alle Pferde, die in Köln beim Zug dabei sein sollen, vorher eine Gelassenheitsprüfung ablegen.