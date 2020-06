Pfingstwochenende sorgt für Touristenboom

Nach wochenlangem Corona-Lockdown zog es die Deutschen am Pfingstwochenende nach draußen. Einige Strandabschnitte an Nord- und Ostsee mussten wegen Überfüllung geschlossen werden, in Berlin feierte die Clubszene und bekam Ärger mit der Polizei.

Beitragslänge: 1 min Datum: 02.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.06.2021