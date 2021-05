Pflegeberuf gefragter als gedacht

In der Pandemie haben viele Altenpfleger ihren Job stressbedingt aufgegeben, dennoch gibt es ein hohes Interesse an dem Beruf. Allein in Frankfurt ist die Nachfrage um 30 Prozent gestiegen. Ein Gesetz soll nun eine faire Bezahlung gewährleisten.

