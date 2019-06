Nachrichten | heute - in Deutschland - Pflegeberuf soll aufgewertet werden

Höhere Bezahlung, Arbeitsbedingungen verbessern und Fachkräfte aus dem Ausland locken. So wollen drei Minister gemeinsam in Berlin das Thema Pflege in Angriff nehmen und den Pflegeberuf aufwerten. Ein hehres Ziel, doch es bleibt noch viel zu tun.