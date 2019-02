Nachrichten | heute - in Deutschland - Pflegekurs statt Fremdsprachenunterricht

An der IGS Regine Hildebrandt in Magdeburg haben sich 14 Jugendliche der 9. Klasse gegen eine zweite Fremdsprache entschieden und für einen zweijährigen Wahlpflichtkurs "Pflege". Junge Leute sollen so frühzeitig an Pflegeberufe herangeführt werden.