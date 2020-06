Politbarometer: Vertrauen in die Polizei

Bei den Krawallen am vergangenen Wochenende in Stuttgart wurden Polizisten brutal angegriffen. Diese Entwicklung macht einer Mehrheit große Sorgen. 86 Prozent der Befragten haben großes Vertrauen in die Polizei, das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer.

