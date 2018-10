Nachrichten | heute - in Deutschland - Politbarometer vor der Hessen-Wahl

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Hessen müssen CDU und SPD mit sehr starken Verlusten rechnen, während die Grünen ein Rekordergebnis erzielen könnten. Die AfD dürfte jetzt auch in Hessen in den Landtag einziehen.