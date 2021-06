Polizeibeamte unter Verdacht

In Hessen ermitteln die Behörden gegen 20 Polizisten, die sich an rechtsextremen Chatgruppen beteiligt haben sollen. Am Morgen haben Einsatzkräfte Wohnungen und Arbeitsplätze im Polizeipräsidium Frankfurt von sechs Beteiligten durchsucht.

