Posieren am Abgrund

Die Gumpe am Königsbach-Wasserfall, oberhalb des Königssees in Bayern ist ein sehr beliebtes Fotomotiv auf Instagram. Touristen stehen sogar Schlange für ein Foto. Doch die Wenigsten wissen, dass sie sich in Lebensgefahr begeben.

