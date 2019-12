Positiv-Knöllchen für richtiges Parken

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Bad Rappenau verteilen seit kurzem Dankes-Karten an Autofahrer, die vorschriftsmäßig geparkt haben. Die Stadt will damit darauf aufmerksam machen, dass falsch geparkte Autos zu gefährlichen Situationen führen können.

