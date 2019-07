Preis des Billigfliegens

Seit Jahren locken Billigflieger mit Tiefpreis-Tickets immer mehr Kunden an. Als größte Low-Cost-Airline in Europa befördert Ryanair in Europa inzwischen so viele Passagiere wie die Lufthansa weltweit. Doch nun bekommt Ryanair Gegenwind.

Beitragslänge: 1 min Datum: 31.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.07.2020