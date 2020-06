Heute hat der Prozess um den Mord an Walter Lübke am Oberlandesgericht Frankfurt begonnen. Der CDU-Politiker wurde am 1. Juni 2019 auf seiner Terrasse erschossen. Angeklagt sind der mutmaßliche Mörder Stephan Ernst und sein mutmaßlicher Komplize Markus H.

