Prozess wegen Folter in Syrien

In Koblenz beginnt ab Donnerstag der Prozess gegen zwei syrische Geheimdienst-Mitarbeiter. Sie sollen geholfen haben, Tausende Menschen in einem syrischen Gefängnis zu foltern. Das ist weltweit der erste Strafprozess wegen Staatsfolter in Syrien.

Beitragslänge: 1 min Datum: 23.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.04.2021