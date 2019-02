Nachrichten | heute - in Deutschland - Türkei-Verhältnis weiter angespannt

Am heutigen Montag beginnt in Istanbul der Prozess gegen 17 Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung „Cumhuryiet“. Vor mehr als 250 Tagen wurden elf der Mitarbeiter in Untersuchungshaft genommen. Angeklagt sind alle wegen Terrorunterstützung.