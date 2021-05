Prozessauftakt nach Anschlag in Volkmarsen

Der Rosenmontagsumzug 2020 bleibt den Menschen in Volkmarsen in schlimmer Erinnerung. Ein 29-jähriger steuerte absichtlich seinen Wagen in das Gedränge und verletzte dabei 91 Personen. Heute muss er sich vor dem Landgericht in Kassel verantworten.

