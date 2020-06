Prozessauftakt um Sechsfachmord

Am Landgericht Ellwangen hat heute der Prozess um einen Sechsfachmord in Rot am See begonnen. Angeklagt ist ein 27-Jähriger, der im Januar sechs Familienangehörige gezielt erschossen haben soll. Zwei weitere Verwandte überlebten schwer verletzt.

Beitragslänge: 1 min Datum: 29.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.06.2021