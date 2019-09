In einer Familienwohngruppe für hilfebedürftige Kinder der Diakonie in Gifhorn sollen mehrere Mädchen sexuell missbraucht und misshandelt worden sein. Am Landgericht Hildesheim beginnt nun der Prozess gegen das angeklagte Pädagogenpaar.

