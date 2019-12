Ramsch statt Spenden

Statt schöner Spenden landen immer häufiger unbrauchbare Waren in den Geschenkpaketen für Kinder und Familien in Not. Es finden sich zum Beispiel Müll oder abgelaufene Konserven in den Päckchen. Hilfsorganisationen müssen nun Kontrollen durchzuführen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 06.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.12.2020