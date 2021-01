Am Mittwoch haben Randalierer das Repräsentantenhaus des Kapitols in Washington gestürmt. Sie sind in den Senatssaal und mehrere Büros eingedrungen. Vier Menschen kamen bei Unruhen ums Leben.

