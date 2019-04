Nachrichten | heute - in Deutschland - Rathäuser wegen Bombendrohungen evakuiert

In mehreren deutschen Städten sind heute Rathäuser evakuiert worden. Seit Monaten gibt es Drohschreiben mutmaßlicher Rechtsextremer an Politiker, Behörden oder Gerichte. Ob die heutigen Vorfälle damit in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.