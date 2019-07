Razzien gegen islamistische Gefährder

Die Polizei hat am Morgen in Nordrhein-Westfalen Razzien gegen mutmaßliche Islamisten durchgeführt. Neben Durchsuchungen in Köln stand eine Wohnung in Düren im Fokus der Ermittlungen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 18.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.07.2020