Reaktionen auf Libyen-Gipfel

Bei der Libyen-Konferenz in Berlin haben sich die in den Bürgerkrieg verwickelten Staaten zur Einhaltung der Waffenruhe verpflichtet. Viele sprechen schon von einem großen Erfolg, doch in der deutschen Politik gehen die Meinungen auseinander.

something 1 min something 20.01.2020 Video verfügbar bis 20.01.2021 Video herunterladen