Auch die Deutschen verfolgen die US-Wahl mit großem Interesse. Wie kommen die Kandidaten in Deutschland an und was bedeutet der Wahlausgang für die Beziehung der Länder? Meinungen aus der Hauptstadt.

4 min 4 min 04.11.2020 04.11.2020 Video verfügbar bis 04.11.2021 Video herunterladen