Am Flughafen in Kabul wurden am Donnerstagabend mindestens 72 Menschen bei zwei Selbstmordanschlägen getötet. Darunter 13 US-Soldaten. Die Bundeswehr hat daraufhin ihren Einsatz in Kabul beendet.

