Nachrichten | heute - in Deutschland - Rekord-Überschuss für Berlin

Der Berliner Landeshaushalt schließt 2017 mit einem Überschuss von 2,1 Milliarden Euro ab. Es ist das größte Plus in der Geschichte. Nun sollen Schulden abbezahlt und in Infrastruktur sowie in Bildung investiert werden. Doch das ist gar nicht so einfach!